بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب: فكرة العودة عن قرار الاعتزال موجودة

بعد البلبلة الكبيرة التي أثارها خبر اعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في اليومين الأخيرين، أكدت النجمة في مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج "وحش الشاشة" الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة أن فكرة العودة عن قرار الاعتزال موجودة، وطالبت جمهورها في مصر ان لا "يزعل منها" ويتفهم موقفها.

وقالت عبد الوهاب: "بحمد ربنا على حب الناس الكبير وحب الفنانين صحابي ليّ وانا فعلاً حسيت اني انا مش ملك نفسي".

وبعدما طالبها خليفة بإعلانها عودتها عن قرار الاعتزال ردت قائلة: "ربنا يإذنلي بالرجوع ان شاء الله وانا مش عايزة اقول حاجة مش قدها وانا بشكر كل الناس وعلى دماغي من فوق وربنا يخليلهم عيالهم واهلهم".

يشار الى ان شيرين عبد الوهاب كانت الى جانب المنتج علي المولى، الذي أكد في حديثه لخليفة ان بياناً سيصدر عن مكتب شيرين الفني، تعلن فيه عدولها عن قرار الإعتزال.

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