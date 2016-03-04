مريم حسين .. تنافس على لقب ملكة جمال فنانات الخليج؟؟

نشرت الفنانة الخليجية مريم حسين عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نموذجاً عن الإعلان الخاص بمسابقة ملكة جمال فنانات الخليج، التي ستقام في 5 آذار \مارس المقبل، لكن لم يعرف من هن الفنانات الخليجيات المنافسات لها على الفوز باللقب.

في الإعلان، تمت الإشارة إلى أن المسابقة هي الاولى من نوعها في الشرق الأوسط، وبانها من تنظيم الشركة العالمية MC.

مريم حسين نشرت العنوان الإلكتروني الذي يمكن لـ "الفانز" التصويت لها عبره، لكي تتمكن من الفوز باللقب.

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