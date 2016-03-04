أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى" يتصدر "تويتر"..ونشطاء:"بيضحوا بنفسهم علشنا"

Google+ Print
هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى" يتصدر "تويتر"..ونشطاء:"بيضحوا بنفسهم علشنا" هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى" يتصدر "تويتر"..ونشطاء:"بيضحوا بنفسهم علشنا"
تصدر هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، واحتل قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات الصغيرة فى الترند المصرى، وذلك لدعم الشرطة المصرية، وسقوط كثير من أبنائها خلال الفترة الماضية فى مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون، حيث أصبح على كاهلها العديد من المسؤوليات لإعادة الاستقرار الأمنى.

ولاقى الهاشتاج تضامن العديد من النشطاء مع الشرطة لمواصلة التصدى لمخالفات البلطجية والإرهابيين الذين يقومون ببث الرعب فى قلوب الأبرياء من أبناء الشعب المصرى، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بشهداء الشرطة الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، موجهين الدعاء لهم.

وغرد أحد النشطاء قائلا "لأنهم أساس الدولة ولو وقعوا سقطت أقوى دولة وتحولت لغابة يأكل القوى الضعاف فلا معنى للقانون دون قوة تنفذه وتحميه"، وقالت أخرى، " طبعا متضامنة مع شرطة بلدى أمال هتضامن مع مين، كفاية أنهم بيضحوا بنفسهم عشان خاطرنا"، وأيدتها اخرى قائلة "عشان دم الشهداء اللى راح وهما بيدافعوا عن ".

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(2)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(3)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(4)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(5)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(6)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(7)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(8)

متضامن-مع-شرطة-بلادى-(1)

والد شهيد القليوبية: "الناس اللى بتطلع تفتت فى جهود الشرطة تلم نفسها شوية"

"الداخلية": الأمن ليس مسئولية الشرطة وحدها بل المجتمع ككل

استشهاد رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان خلال مواجهة مع خارجين عن القانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا