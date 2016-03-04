هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى" يتصدر "تويتر"..ونشطاء:"بيضحوا بنفسهم علشنا"

تصدر هاشتاج "متضامن مع شرطة بلادى"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، واحتل قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات الصغيرة فى الترند المصرى، وذلك لدعم الشرطة المصرية، وسقوط كثير من أبنائها خلال الفترة الماضية فى مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون، حيث أصبح على كاهلها العديد من المسؤوليات لإعادة الاستقرار الأمنى.

ولاقى الهاشتاج تضامن العديد من النشطاء مع الشرطة لمواصلة التصدى لمخالفات البلطجية والإرهابيين الذين يقومون ببث الرعب فى قلوب الأبرياء من أبناء الشعب المصرى، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بشهداء الشرطة الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، موجهين الدعاء لهم.

وغرد أحد النشطاء قائلا "لأنهم أساس الدولة ولو وقعوا سقطت أقوى دولة وتحولت لغابة يأكل القوى الضعاف فلا معنى للقانون دون قوة تنفذه وتحميه"، وقالت أخرى، " طبعا متضامنة مع شرطة بلدى أمال هتضامن مع مين، كفاية أنهم بيضحوا بنفسهم عشان خاطرنا"، وأيدتها اخرى قائلة "عشان دم الشهداء اللى راح وهما بيدافعوا عن مصر".

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