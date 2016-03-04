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انقطاع الكهرباء عن بنى سويف الجديدة والمنطقة الصناعية لتدعيم محطة المحولات

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انقطاع الكهرباء عن بنى سويف الجديدة والمنطقة الصناعية لتدعيم محطة المحولات انقطاع الكهرباء عن بنى سويف الجديدة والمنطقة الصناعية لتدعيم محطة المحولات
أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، قطع التيار الكهربائى ،اليوم الجمعة، عن مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والمنطقة الصناعية "بالتناوب"، وذلك لتدعيم محطة محولات شرق النيل، من خلال تغيير محول رئيسى قدرة 25 ميجا فولت أمبير ، وتركيب محول جديد بقدرة 40 ميجا فولت أمبير.

وأكد بيان أصدرته العلاقات العامة للمحافظة فصل التيار الكهربائى، من الثامنة صباحاً لحين الانتهاء من تركيب المحول الرئيسى الجديد، لمواجهة الزيادة فى الأحمال شرق النيل.

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انقطاع التيار الكهربائى عن مركز ومدينة "بنى سويف"

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