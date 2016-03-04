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بالصور.. حمام بمركز طبى القنايات بالشرقية يتحول لغرفة للصيادلة

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بالصور.. حمام بمركز طبى القنايات بالشرقية يتحول لغرفة للصيادلة بالصور.. حمام بمركز طبى القنايات بالشرقية يتحول لغرفة للصيادلة
حالة من الغضب والاستياء الشديد ، تسيطر على الأطباء بالمركز الطبى بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وذلك لتعنت مديرية الإدارة الصحية معهم ، ونقلهم إلى مكان غير آدمى ،فضلا عن قيامها بتجهيز حمام المركز ليكون غرفة للصيادلة بالمركز ،فيما اشتكى عدد من أهالى مدينة القنايات ، من نقل المركز الطبى الذى يخدم عددا كبيرا من أهالى المدينة ، إلى مكان متطرف وسط الأراضى الزراعية ،بمكان بعيد عن المساكن.

وقال عدد من الأطباء الصيادلة بالمركز ، إن مديرية الإدارة قررت تحويل حمام بالمركز ، إلى غرفة لهم، حيث إن المركز به حمامان أحدهما متوسط والثانى صغير الحجم ، وبدأت بالفعل فى إحضار عمال السباكة لنقل المعدات منه، وتجهيز الحمام المتوسط الحجم، لغرفة للصيادلة، وذلك لعدم وجود غرفة لهم، وبذلك يصبح بالمركز حمام صغير ،مشترك للأطباء والطبيبات .

وأضاف الأطباء أن عددا منهم حاول التفاوض مع مديرية الإدارة الصحية، لإقناعها بالعدول عن قرارها، لكن رفض أى حديث معهم ، وتمسكت برأيها.

وتابع عدد من الأطباء - رفضوا ذكر أسمائهم - أن جميع العاملين بالمركز الطبى من أطباء وتمريض وعاملين ، مستاءون من نقلهم ، إلى المكان الجديد ، وخاصة أن الإدارة بإمكانها توفير مكان آخر ،بعد حدوث تصدعات بالمركز الطبى الحالى .

وبالرغم من شكوى الأهالى والأطباء ،فإن مدير الإدارة أصرت على نقل المركز إلى هذ المكان،وكثير من الطبيبات بالمركز تخشى على نفسها من الذهاب إلى المكان الجديد.

وناشد الأطباء وزير الصحة ، بفحص شكواهم ، وخاصة بعد إصرار المديرية على جلوسهم بحمام المركز

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (1)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (2)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (3)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (4)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (5)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (6)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (7)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (8)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (9)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (10)

المركز الطبى بالقنايات فى الشرقية (11)


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