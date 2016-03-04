بالصور.. حمام بمركز طبى القنايات بالشرقية يتحول لغرفة للصيادلة

حالة من الغضب والاستياء الشديد ، تسيطر على الأطباء بالمركز الطبى بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وذلك لتعنت مديرية الإدارة الصحية معهم ، ونقلهم إلى مكان غير آدمى ،فضلا عن قيامها بتجهيز حمام المركز ليكون غرفة للصيادلة بالمركز ،فيما اشتكى عدد من أهالى مدينة القنايات ، من نقل المركز الطبى الذى يخدم عددا كبيرا من أهالى المدينة ، إلى مكان متطرف وسط الأراضى الزراعية ،بمكان بعيد عن المساكن.

وقال عدد من الأطباء الصيادلة بالمركز ، إن مديرية الإدارة قررت تحويل حمام بالمركز ، إلى غرفة لهم، حيث إن المركز به حمامان أحدهما متوسط والثانى صغير الحجم ، وبدأت بالفعل فى إحضار عمال السباكة لنقل المعدات منه، وتجهيز الحمام المتوسط الحجم، لغرفة للصيادلة، وذلك لعدم وجود غرفة لهم، وبذلك يصبح بالمركز حمام صغير ،مشترك للأطباء والطبيبات .

وأضاف الأطباء أن عددا منهم حاول التفاوض مع مديرية الإدارة الصحية، لإقناعها بالعدول عن قرارها، لكن رفض أى حديث معهم ، وتمسكت برأيها.

وتابع عدد من الأطباء - رفضوا ذكر أسمائهم - أن جميع العاملين بالمركز الطبى من أطباء وتمريض وعاملين ، مستاءون من نقلهم ، إلى المكان الجديد ، وخاصة أن الإدارة بإمكانها توفير مكان آخر ،بعد حدوث تصدعات بالمركز الطبى الحالى .

وبالرغم من شكوى الأهالى والأطباء ،فإن مدير الإدارة أصرت على نقل المركز إلى هذ المكان،وكثير من الطبيبات بالمركز تخشى على نفسها من الذهاب إلى المكان الجديد.

وناشد الأطباء وزير الصحة ، بفحص شكواهم ، وخاصة بعد إصرار المديرية على جلوسهم بحمام المركز

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