انقطاع المياه عن مدينة الزقازيق غدا لإجراء عمليات تطهير بالمحطة المرشحة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن قطع خدمة المياه عن مدينة الزقازيق، صباح غدا السبت، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثانية ظهراً ، وذلك لإجراء أعمال تطهير لـ"البيارة العكرة" بالمحطة المرشحة .

وأهابت الشركة فى بيان، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة .

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