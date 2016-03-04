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غدا.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بأسوان لإجراء عمليات ربط بخطوط الشبكة

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غدا.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بأسوان لإجراء عمليات ربط بخطوط الشبكة غدا.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بأسوان لإجراء عمليات ربط بخطوط الشبكة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه عن 9 مناطق بالمحافظة غدا السبت.
>وأكدت الشركة فى بيان أنها ستقوم بأعمال ربط لخط مياه مصنع "كيما الجديد" بشبكة المياه الرئيسية ، مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق :"الصداقة القديمة، وعزب كيما، وعمارات كيما السد العالى، وعمارات شركة كيما ، وعمارات الحديد والصلب، والسيل الجديد، والسيل الريفى والزيداب، وعزبة عبد الحميد جبريل".

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ الساعة السابعة من صباح، غدا السبت ،وحتى الثالثة عصراً من نفس اليوم، وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات المعنية بتوفير وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بالشكل المطلوب خلال الفترة المذكورة.


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