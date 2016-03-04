بالصور.. أولياء أمور مدرسة محمود سامى البارودى بشبرا يطالبون بإنهاء الصيانة

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية بالإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة ومقرها بشارع المنيل بعزبة عثمان، عن استيائهم وغضبهم بعدم جاهزية المدرسة و عدم الانتهاء من أعمال الصيانة فيها والتى بدأت منذ شهر أغسطس 2015 وتستمر حتى الآن.

قال أحمد متولى موظف بالإذاعة والتليفزيون وولى أمر أحد الطلاب ، إن المدرسة بوضعها الحالى خطر على أولادنا التلاميذ لوجود سلالم غير آمنة لصعود ونزول التلاميذ من حوش المدرسة إلى الفصول والعكس، لافتاً إلى وقوع العديد من الحوادث لبعض التلاميذ بسبب سقوطهم من السلالم غير الآمنة، وأدت إلى حدوث حالات تكسير عظام والتواءات بأيادى التلاميذ بالإضافة إلى إصابة البعض منهم بخدوش وجروح فى الوجه والرأس بسبب السقوط المفاجئ من على السلالم .

وقال عزت محمد ولى أمر أحد التلاميذ ، أن عددا من الطلبة أصيبوا بالأمراض الصدرية بسبب عدم إغلاق الشبابيك والنوافذ بالفصول ، الأمر الذى أدى إلى إصابة التلاميذ فى فصل الشتاء بالأمراض الصدرية والمزمنة التى أدت إلى غيابهم عن المدراس لمدد تصل من 10 إلى 15 يوما حتى يتم علاجهم بسبب إهمال القائمين على العملية التعليمية بشبرا الخيمة، مطالباً بإقالة مدير ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية والمسئولين عن عدم الانتهاء من أعمال تشطيب المدرسة وذلك لإهمالهم الجسيم وعدم متابعة الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بالمدرسة لدرجة أن الفصول والطرقات بالمدرسة غير ممهدة ومفترشة بالرمال التى تعلو عن سطح الأرض فى بعض الأحيان إلى 20 سم مما يؤدى إلى صعوبة حركة الطلاب فى الوصول إلى فصولهم لإتمام العملية التعليمية .

وهدد عدد من أولياء الأمور بتنظيم وقفة احتجاجية فى ميدان المؤسسة وطالبوا المحافظ الدكتور رضا فرحات بسرعة استكمال أعمال الترميمات والصيانة بالمدرسة وإرسال شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بإحالة المسئولين عن الإهمال إلى جهات التحقيق المختصة حفاظاً على أرواح أولادهم .

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