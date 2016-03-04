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الجبورى يؤكد أهمية مساهمة المجتمع الدولى فى دعم مشروع المصالحة العراقية

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الجبورى يؤكد أهمية مساهمة المجتمع الدولى فى دعم مشروع المصالحة العراقية الجبورى يؤكد أهمية مساهمة المجتمع الدولى فى دعم مشروع المصالحة العراقية

>دعا رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى الدول المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم للعراق على المستويين العسكرى والاقتصادى، مؤكدا أهمية مساهمة الأمم المتحدة والدول الإقليمية فى دعم الجهود المبذولة فى مشروع المصالحة المجتمعية بعد الانتكاسات الأمنية الأخيرة فى بغداد وديالى.

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى مساء اليوم الخميس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيش، وتم خلال اللقاء بحث ملف الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وعرض كوبيش على رئيس مجلس النواب نتائج زيارته الأخيرة للأمم المتحدة وتعهدات الدول الأعضاء والمانحة بتقديم الدعم الكامل للعراق من أجل النهوض من أزمته الحالية ومواجهة التحديات الأساسية وأهمها الأزمة الاقتصادية وشح الموارد.

وكانت العاصمة العراقية(بغداد) شهدت قبل ايام هجمات إرهابية فى مناطق الصدر والشعلة وأبوغريب والمقدادية فى ديالى أسفرت عن مقتل العشرات من العراقيين واستهدفت إثارة "الفتنة الطائفية" بعد الانتصارات التى حققتها القوات المسلحة العراقية ضد تنظيم(داعش) الإرهابى .

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