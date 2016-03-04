حبس سائق "توك توك" اختطف فتاة وحاول اغتصابها بالمطرية 4 أيام

أمرت نيابة المطرية، برئاسة المستشار شريف مختار، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها داخل مدرسة، قبل أن يتدخلوا الأهالى وينقذونها والقبض عليه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم سائق مركبة "توك توك" اختطف فتاة وحاول الدخول بها إلى مدرسة خالية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم اختطف فتاة داخل الـ"توك توك" تحت تهديد السلاح، وتوجه بها إلى منطقة بها مدرسة وحاول الدخول بها للاعتداء عليها جنسيا، إلا أن الأهالى ضبطوه وتعدوا عليه بالضرب، وألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة.