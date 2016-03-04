السيسى يلتقى مسئولى 6 شركات عالمية فى مقر إقامته بكوريا الجنوبية

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه المكثف منذ الصباح الباكر، قبيل ختام زيارته اليوم الجمعة لكوريا الجنوبية وعودته إلى القاهرة.

وعقد الرئيس السيسى حتى الآن 4 لقاءات فى مقر إقامته مع مسئولى شركات "هيونداى" للصناعات الثقيلة، و"دوسان" للصناعات الثقيلة والإنشاءات، و"L G" للإلكترونيات، و"SK" الهندسية للإنشاءات، ويتبقى له لقاءين مع مسئولى شركتى "هيونداى" للهندسة والإنشاءات، و"GS" للهندسة والإنشاءات.

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