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مطران القدس الجديد حول حج الأقباط المصريين للمدينة المقدسة :"معرفش حاجة"

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مطران القدس الجديد حول حج الأقباط المصريين للمدينة المقدسة :"معرفش حاجة" مطران القدس الجديد حول حج الأقباط المصريين للمدينة المقدسة :"معرفش حاجة"
فى أول تصريح له عقب سيامته "تعيينه" مطرانًا للقدس، أكد الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حصلت على حكم بأحقيتها فى دير السلطان المتنازع عليه بين والرهبان الأحباش (الإثيوبيين) منذ سنوات طويلة ، وعلق على ذلك قائلًا :"معانا حكم وربنا يسهل"

وحول أولوياته فى إدارة إيبراشية القدس والكرسى الأورشليمى، قال مطران القدس لـ"اليوم السابع"، :"سأرتب أولوياتى عندما أتولى مهام عملى كمطران بعد حفل التجليس، السبت المقبل".
>ورفض المطران الإجابة عن سؤال حول استعداداته لاستقبال عيد القيامة، حيث تبدأ توافد رحلات الحج المسيحى إلى القدس رغم قرار المجمع المقدس عام 1980 بمنع الزيارات ، وأكتفى بالقول: "معرفش حاجة" .

كان البابا تواضروس الثانى قد اختار الراهب القمص ثيؤدور الأنطونى مطرانا للقدس ومنحه اسم الأنبا أنطونيوس فى صلوات العشية، السبت الماضى ،بعدما قضى فى الحياة الرهبانية عشرة سنوات بينهم ثمانية بالدير ، وعامين باليونان حيث كان يدرس الدكتوراه فى اللاهوت.

مطران القدس يصل غدا "الأراضى المحتلة" على رأس وفد كنسى.. يدخل من أبواب أورشليم إلى ساحة الخليل وتستقبله الطوائف المسيحية فى زفة تصل إلى قبر المسيح.. ومطران اللوثرية: "الحدث تاريخى"

تطورات فى قضية نزاع الكنيستين المصرية والإثيوبية على دير السلطان القبطى بالقدس.. المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم فى أحقية الأقباط فى الدير.. والبابا فضَّل المفاوضات مع إثيوبيا لعدم توتر العلاقات
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