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ننشر صور معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة المصاب في واقعة "الزاوية الحمراء"

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ننشر صور معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة المصاب في واقعة "الزاوية الحمراء" ننشر صور معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة المصاب في واقعة "الزاوية الحمراء"
ينشر"اليوم السابع"، صور النقيب أحمد موسى، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والذى أصيب فجر أمس بطلقتين فى القدم أثناء حملة أمنية لضبط أحد المتهمين بالهجوم على كمين لرجال الشرطة فى الخانكة.

وتواجد الضابط المصاب، بصحبة الشهيد مصطفي لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بدائرة قسم الزاوية الحمراء للقبض على "محمد و" وشهرته "كوريا"31 سنة "مسجل خطر شقى"، ومقيم بالجعافرة مركز شبين القناطر، والمحكوم عليه بالإعدام، وهو أحد الجناة الذين استهدفوا رجال الشرطة فى القليوبية.

النقيب-أحمد-موسي-معاون-مباحث-قسم-ثان-شبرا-الخيمة-(1)

النقيب-أحمد-موسي-معاون-مباحث-قسم-ثان-شبرا-الخيمة-(2)

النقيب-أحمد-موسي-معاون-مباحث-قسم-ثان-شبرا-الخيمة-(3)

ننشر آخر فيديو لرئيس مباحث شبرا قبل استشهاده
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أصدقاء رئيس مباحث قسم شبرا شهيد الواجب: "فرحه كان الشهر اللى جاى"

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مصر 365

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