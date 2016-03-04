ننشر صور معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة المصاب في واقعة "الزاوية الحمراء"

ينشر"اليوم السابع"، صور النقيب أحمد موسى، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والذى أصيب فجر أمس بطلقتين فى القدم أثناء حملة أمنية لضبط أحد المتهمين بالهجوم على كمين لرجال الشرطة فى الخانكة.

وتواجد الضابط المصاب، بصحبة الشهيد مصطفي لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بدائرة قسم الزاوية الحمراء للقبض على "محمد و" وشهرته "كوريا"31 سنة "مسجل خطر شقى"، ومقيم بالجعافرة مركز شبين القناطر، والمحكوم عليه بالإعدام، وهو أحد الجناة الذين استهدفوا رجال الشرطة فى القليوبية.

ننشر آخر فيديو لرئيس مباحث شبرا قبل استشهاده

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