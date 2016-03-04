ائتلاف"25-30"يحسم أسماء مرشحيه باللجان النوعية للبرلمان بداية الأسبوع

قال النائب محمد عبد الغنى، عضو ائتلاف 25 – 30، أن الائتلاف فى مرحلة التباحث حول الدفع بعدد من أعضائه للترشح على رئاسة بعض اللجان، مشيرا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف النائب محمد عبد الغنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف مفتوح أمام الجميع، وعلى استعداد للتنسيق مع كافة الائتلافات والهيئات البرلمانية، لاختيار أفضل العناصر والتى تمتلك الكفاءة والخبرات الكافية لتطوير عمل اللجان.

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