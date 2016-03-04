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منظمة غير حكومية تحذر من وضع إنسانى كارثى فى اليمن بعد عام من النزاع

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منظمة غير حكومية تحذر من وضع إنسانى كارثى فى اليمن بعد عام من النزاع منظمة غير حكومية تحذر من وضع إنسانى كارثى فى اليمن بعد عام من النزاع

>حذرت منظمة غير حكومية الخميس بان الوضع الانسانى بات مروعا فى اليمن حيث 80% من السكان بحاجة الى مساعدة انسانية، بعد عام على بدء الحملة العسكرية التى يشنها التحالف العربى بقيادة فى هذا البلد.

واعلنت كريستينا تيفونو المسؤولة فى منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) خلال مؤتمر فى باريس حيث مقر المنظمة، احدى المنظمات النادرة التى لا تزال موجودة فى اليمن، ان "الوضع الانسانى يتفاقم، والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان".

وتابعت ان الوضع خلال عام "سجل تدهورا كبيرا. ففى حين كان 16 مليون شخص بحاجة الى مساعدة انسانية فى مارس 2015، نقدر اليوم بـ21 مليونا اى 80% من السكان، عدد الذين يحتاجون الى مثل هذه المساعدة".

ولفتت الى ان "مستوى الوضع الانسانى الطارئ رفع الى الدرجة 4 اى ما قبل المجاعة مباشرة" فى عشر محافظات من اصل 21.

واشارت الى العقبات التى تعترض عمل المنظمات غير الحكومية، ومنها الحد من حرية تنقلها و"التهديدات واعتقال موظفيها" فى بلد يشهد نزاعا.

كما شددت على ان مليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة لافتة الى ان "طفلا من كل ثلاثة" يعانى من هذا الوضع فى محافظة الحديدة (غرب) حيث تنشط المنظمة.

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مصر 365

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