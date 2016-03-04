السبت.. جامعة بنى سويف تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة"

تستضيف جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى ، السبت القادم، مسابقة مختبر الشهرة التى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمى التابع لوزارة التعليم العالى .

وأكد رئيس الجامعة،فى بيان إعلامى أن مسابقة مختبر الشهرة هى أكبر حدث علمى يُقام فى المملكة المتحدة للبحث فى عالم العلوم مؤكداً أن الجامعة حرصت على استضافة هذه المسابقة، كونها لبنة رئيسية و أساسية فى البحثى العلمى القومى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العلوم هى لغة الأجيال القادمة والتواصل العلمى المعلوماتى هو وسيلة الشباب للاكتشاف والتفاعل ورفع مستوى الوعى مما يمهد الطريق إلى مستقبل عملى مزدهر.

>وأضافت الدكتورة إيمان جاد قنديل المدير التنفيذى لوحدة التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة أن مختبر الشهرة هى مسابقة دولية بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون فى المملكة المتحدة.

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