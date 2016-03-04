أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السبت.. جامعة بنى سويف تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة"

Google+ Print
السبت.. جامعة بنى سويف تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة" السبت.. جامعة بنى سويف تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة"
تستضيف جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى ، السبت القادم، مسابقة مختبر الشهرة التى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمى التابع لوزارة التعليم العالى .

وأكد رئيس الجامعة،فى بيان إعلامى أن مسابقة مختبر الشهرة هى أكبر حدث علمى يُقام فى المملكة المتحدة للبحث فى عالم العلوم مؤكداً أن الجامعة حرصت على استضافة هذه المسابقة، كونها لبنة رئيسية و أساسية فى البحثى العلمى القومى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العلوم هى لغة الأجيال القادمة والتواصل العلمى المعلوماتى هو وسيلة الشباب للاكتشاف والتفاعل ورفع مستوى الوعى مما يمهد الطريق إلى مستقبل عملى مزدهر.
>وأضافت الدكتورة إيمان جاد قنديل المدير التنفيذى لوحدة التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة أن مختبر الشهرة هى مسابقة دولية بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون فى المملكة المتحدة.

رئيس جامعة بنى سويف يوافق على إنشاء كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية

عاطل يتعدى بالضرب على أمن مستشفى جامعة بنى سويف بعد منعه من ابتزاز الزائرين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365