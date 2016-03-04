وفد «الشورى» يزور الحد الجنوبي ويلتقـي جنـودنـا البـواسـل

زار وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء عبدالله السعدون المرابطين أبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي.

وقد استمع الوفد لإيجاز عن انجازات رجال القوات المسلحة في حماية حدود المملكة والتصدي لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، والتقدم الذي حققته قواتنا الباسلة في ميدان المعركة، كما زار الوفد مركز عمليات الدفاع الوطني واستمع إلى إيجاز عن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مشيداً بما لمسه من روح عالية لدى جنودنا البواسل واستعداد وجاهزية للدفاع عن حدود الوطن ونصرة الأخوة اليمنيين ضد الفئة الباغية.

وقال اللواء السعدون إن الوفد وقف على واقع قوات التحالف واطلع على ما تقوم به القوات المسلحة من جهود في مراقبة حدود المملكة على مدار الساعة ورصد أي تحركات لمليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح وهي جهود تستحق الشكر، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد شهدوا الروح العالية التي يتمتع بها جنودنا البواسل واطلعوا على التجهيزات والخدمات المتقدمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لدعم المجهود الحربي لأبطالنا على الحد الجنوبي.

وأكد اللواء السعدون أن مجلس الشورى لن يتوانى في تقديم كل الدعم المعنوي لأبطال قواتنا الباسلة، موضحاً أن زيارة وفد المجلس ووقوفهم ميدانياً على الوضع في الجنوب سينعكس بإذن الله إيجاباً على دراسة المجلس لتقارير وزارتي الداخلية والدفاع وصولاً إلى قرارات تصب في صالح القوات المسلحة والأمنية.