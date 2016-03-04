اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة تضع مشروعات التعاون والتبادل في مجالات الاقتصاد والتنمية بمفهومها الشامل في إطار سياسي

من المتوقع ان تشمل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا إنهاء المشاورات السياسية السعودية الفرنسية المتعلقة بالمواضيع التي ستدرج الشهر المقبل على جدول أعمال اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة في دورتها الثالثة التي ستعقد في باريس.

التركيز على قطاع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الذرية وإدارة الثروات الطبيعية

والحقيقة أن هذه اللجنة هي الجهاز المشترك الذي يتولى الإشراف على صياغة مشروعات التعاون الثنائي السعودي الفرنسي في إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتنمية وتنفيذها وتقويمها.

ولابد من التذكير هنا بأن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت بين البلدين في عام 1996 كان الطرف السعودي ينتظر منها أن تنبه رجال الأعمال والصناعيين الفرنسين إلى ضرورة التخلي التدريجي عن الطريقة التقليدية التي كانوا يتعاملون من خلالها من قبل مع المملكة باعتبارها سوقاً لاستيراد المنتجات والخدمات الفرنسية واستبدالها بطريقة أخرى تقوم على إدارج هذه المنتجات والخدمات في إطار أوسع يأخذ في الحسبان حاجة السوق السعودية لاستيعاب المنتج الفرنسي وحاجتها أيضاً إلى الاستثمارات المالية والكفاءات البشرية الفرنسية وحاجة المملكة إلى الاستفادة من المعارف والتكنولوجيا الفرنسية التي تساهم في إرساء العملية التنموية الشاملة على الصعيدين الوطني والمحلي.

وقد ظل رجال الأعمال الفرنسيون والسعوديون طوال قرابة عشر سنوات أي طوال نصف عمر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حتى الآن يقضون جانباً من اجتماعاتهم الدورية غير المنتظمة وهم ينحون باللائمة على بعضهم البعض. فالطرف السعودي كان يقول: إن الطرف الفرنسي بطيئ إلى حد كبير في فهم فلسفة الشراكة الاستراتيجية وأبعادها بينما كان الطرف الفرنسي يقول إن الإطار القانوني السعودي المتصل بعالم المال والأعمال من جهة والإطار الذي كان مسموحاً بالتحرك فيه بالنسبة إلى الشريك الأجنبي ولاسيما الذي تقوم بين بلاده والمملكة شراكة استراتيجية من جهة أخرى كانا بحاجة إلى تعديل وضبط.

وقد شعرت المملكة وفرنسا خلال العقد الثاني من عمر الشراكة الاستراتيجية بينهما أن الوقت قد حان لوضع مشروعات التعاون والتبادل في مجالات الاقتصاد والتنمية بمفهومها الشامل في إطار سياسي يمنحها مزيداً من الفاعلية دون أن يخنقها. وأدى الشعور بدخول الشراكة إلى مرحلة النضج إلى إنشاء اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة.

بداية واعدة

وقد تم إقرار هذه اللجنة على إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند إلى المملكة خلال عام 2013. وتم الاتفاق بين الطرفين السعودي والفرنسي على أن تكون لها بعض الأهداف التي تعمل عادة اللجان المشتركة على تحقيقها ومنها تسهيل اللقاءات بين الأطراف الفاعلة في الدورة الاقتصادية والتنموية وأهداف أخرى تستجيب لحاجات مسار التنمية السعودي الملحة في عدد من القطاعات منها الطاقة والنقل والصحة والزراعة والصناعات الغذائية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في باريس في أكتوبر عام 2014.

أما اجتماع اللجنة الثاني فقد عقد في الرياض في أكتوبر عام 2015 بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقاد الوفد الفرنسي إلى هذا الاجتماع مانويل فالس رئيس الوزراء وحضر معه وزيرا الخارجية والدفاع ووزير الدولة المكلف بالنقل والبحر والصيد البحري ووزير الدولة المهتم بعلاقات الحكومة مع البرلمان. أما الجانب السعودي فقد مثله بالإضافة إلى ولي ولي العهد وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والمياه والكهرباء والصحة.

وقد أسفر الاجتماع عن التوقيع على عدة اتقاقيات ومذكرات تخص إحداها استمثارات سعودية في صناديق فرنسية خاصة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتتعلق أخرى بإنشاء مركز للبحوث المتصلة بصناعات الملاحة البحرية. وبلغت قيمة العقود الإجمالية التي أبرمت في هذا الإطار قرابة عشرة بلايين يورو.

واتفق الجانبان الفرنسي والسعودي خلال هذا الاجتماع على إطلاق مشاريع تعاون أخرى ينتظر أن يتم التطرق عليها بمزيد من التفاصيل خلال اجتماع اللجنة الثالث المزمع عقده في العاصمة الفرنسية. ومنها مشروعات ترمي إلى تنمية أسطول الخطوط الجوية السعودية وتطوير النقل عبر السكة الحديد لاسيما مشروع مترو مكة ومشروعات أخرى تهدف إلى تطوير كفاءة الثروات البشرية السعودية والبنى التحتية التي لديها علاقة بالدفاع الوطني ومنها مشروع تزويد المملكة بأقمار اصطناعية للمراقبة والاتصالات.

وهناك اليوم قناعة لدى الطرفين الفرنسي والسعودي بأن المشروعات التي لديها علاقة بتوسيع دائرة الاستفادة من الجامعات ومراكز الأبحاث الفرنسية وتبادل التجارب في إطار التأهيل وإعادة التأهيل والتركيز على بعض القطاعات منها قطاع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الذرية وإدارة الثروات الطبيعية إدارة رشيدة على ضوء التغيرات المناخية من شأنها فتح فرص كثيرة جديدة للقطاعين العام والخاص في المستقبل في كلا البلدين علما أن لدى كليهما اليوم انطباعا بأن تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر القطاع الخاص أصبح اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى. ولوحظ تحمس منشطي هذا القطاع خلال المنتديات المخصصة لهم على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة والتي أطلقت عليها تسمية "منتديات فرص الأعمال".