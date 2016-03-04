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السفير العريني: الاعتداء على ممثليات المملكة في إيران كان مخططاً له

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السفير العريني: الاعتداء على ممثليات المملكة في إيران كان مخططاً له السفير العريني: الاعتداء على ممثليات المملكة في إيران كان مخططاً له
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السفير إسحاق العريني

الرياض - مفضي الخمساني

    أكد القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران السفير إسحاق إبراهيم العريني، أن الاعتداء على الممثليات الدبلوماسية في ايران لم يكن بسبب ردة فعل لإصدار قضاء المملكة الحكم الشرعي بالقصاص من ال (47) متهماً بالإرهاب، بل كان مخططاً له وبفعل تراكمات سابقة جعلت الإيرانيين يبحثون عن أي حجة ليحرقوا السفارة. لاسيما أن من نفّذ هذا الاعتداء يتبع جهات رسمية تدعمها "مليشيا الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف العريني أن السفارة أحصت جميع ما تم الاعتداء عليه بالحرق أو النهب من قبل مهاجمي السفارة والقنصلية.

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