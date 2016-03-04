ولي العهد يبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع وزير الدفاع الفرنسي

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع وزير الدفاع بجمهورية فرنسا جون أف لودريان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وفرنسا. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، لوزير الدفاع الفرنسي في مقر إقامة سموه في باريس.

الديوان الملكي: الأمير محمد بن نايف يبدأ زيارة إلى باريس لمناقشة القضايا الدولية

كما جرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني. ومن الجانب الفرنسي سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو، ومدير الشؤون العسكرية بوزارة الدفاع الفرنسية جان كازابياته.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بيان حول زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الى الجمهورية الفرنسية اليوم. وفيما يلي نص البيان: استجابة للدعوة الموجهة من دولة رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى باريس اليوم - أمس الخميس - 23 / 5 / 1437ه الموافق 3 / 3 / 2016م في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية تبدأ اليوم الجمعة 24 / 5 / 1437ه الموافق 4 / 3 / 2016م، يلتقي خلالها بالمسؤولين الفرنسيين، لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

وقد وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى جمهورية فرنسا أمس في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار أورلي في باريس معالي وزيرة البيئة في الجمهورية الفرنسية سيقولين رويال ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو، وصاحب السمو العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبدالله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا والقائد العسكري لمنطقة باريس قريقو، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض سمو ولي العهد حرس الشرف.

بعد ذلك صافح سموه أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات غادر سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد في زيارته لفرنسا معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

وكان صاحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد غادر بحفظ الله ورعايته أمس، الجمهورية التونسية متوجهاً للجمهورية الفرنسية، بعد أن رأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع ال 33 لوزراء الداخلية العرب.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته المطار الرئاسي، معالي وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني ومعالي وزير العدل عمر المنصور ومعالي وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ومعالي وزير الداخلية الهادي المجدوب، ومعالي وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابي الوزير المرافق، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ووالي تونس فاخر القفصي وآمر الحرس الوطني التونسي لطفي براهم والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الوزير المفوض عبدالعزيز بن عبدالله الداود، ورؤساء الملحقيات والمكاتب السعودية في تونس.

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام آل الشيخ.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.