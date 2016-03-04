أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم غدا على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية"

Google+ Print
جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم غدا على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية" جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم غدا على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية"
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، غدا السبت ، حكمها على محاكمة 13 متهما من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى قضية "رشوة التنمية الزراعية".

وتعتبر القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، والمتهم فيها 13 موظفًا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة «بج بن» وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

وكان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى، ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية.

5 مارس.. الحكم على 13 موظفا فى "رشوة التنمية الزراعية" بوزارة الزراعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365