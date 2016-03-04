«سني جزءٌ مني».. حملة توعوية تجوب مدارس الرياض

أطلقت مجموعة من طالبات سنة التخرج بكلية طب الأسنان جامعة الملك سعود، تحت إشراف الأستاذ المشارك بكلية طب الأسنان د. سلوى السدحان، ونخبة من الأخصائيات المشرفات بقسم صحة أسنان المجتمع، مطلع شهر فبراير حملة توعوية بعنوان "سني جزءٌ مني".

وتستهدف الحملة طالبات الصفوف العليا بالمدارس الابتدائية الحكومية بمنطقة الرياض؛ حيث يُنفذ برنامج توعوي متكامل يتضمن تقديم عرض تعريفي بالحملة وأهدافها، يليه فيديو تعليمي يشمل معلومات أساسية عن صحة الفم والأسنان بطريقة بسيطة وممتعة. وتنتقل الطالبات للمرور بالأركان التعليمية؛ حيث يقدم فريق الحملة المعلومات والنصائح للمحافظة على صحة الفم والأسنان، وختاماً بركن الهدايا، وتسلم فيه حقيبة "سني جزءٌ مني" للطالبات، والتي تحوي كتيبا لكل من الأم والطفل، وجدول تنظيف الأسنان، وفرشاة أسنان، وغيرها من الهدايا.