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لجنة للاستثمار في «بلدي بريدة»

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    عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة الجلسة العادية للمجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس د. إبراهيم الغصن، بمقر المجلس وبحضور كافة الأعضاء.

بدأت الجلسة بقراءة اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية 1437ه، ومناقشة بنود اللائحة والتأكيد على متابعة عدد من المخاطبات وفق اللائحة، وتكليف بعض اللجان فيما يخص أعمالها، كما تم التأكيد مخاطبة الأمانة والإفادة حول النطاق العمراني لمدينة بريدة، وتكليف اللجنة المالية بمتابعة مشروع الميزانية والحساب الختامي، وتقديم المطلوب حول المشروعات التي تتطلب نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

و ذكر د. إبراهيم الغصن أنه تم تشكيل فريق عمل من المجلس لدراسة اللوائح وأنظمة البلدية والأنظمة الفنية وتقديم المقترحات حول ماتضمنته إحدى المواد باللائحة، مثمناً جهود رئيس وأعضاء لجنة المشروعات على جهودهم بعد تقديم رئيس اللجنة عدداً من المشروعات المتعثرة بمدينة بريدة، مضيفاً بأن المجلس أقر تشكيل لجنة بمسمّى لجنة الاستثمار، فيما تم إلغاء اللجنة الاقتصادية ولجنة التواصل وتشكيل لجنة التواصل والأحياء.

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