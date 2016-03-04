د. السديري يتفقد إدارة الأوقاف بالزلفي

أثنى نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد د. توفيق السديري على الجهود المبذولة لخدمة بيوت الله تعالى والدعوة والإرشاد في محافظة الزلفي.

جاء ذلك أثناء زيارته أمس لمحافظة الزلفي يرافقه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الناصر التي استهلها بزيارة لمقر المحافظة، حيث استقبله محافظ الزلفي فيحان بن لبده، والشيخ عبدالله الطيار الأستاذ في كلية التربية بمحافظة الزلفي عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي.

وتفقد السديري مقر إدارة الأوقاف وجمعية تحفيظ القرآن الكريم