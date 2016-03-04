أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. السديري يتفقد إدارة الأوقاف بالزلفي

Google+ Print
د. السديري يتفقد إدارة الأوقاف بالزلفي د. السديري يتفقد إدارة الأوقاف بالزلفي

    أثنى نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد د. توفيق السديري على الجهود المبذولة لخدمة بيوت الله تعالى والدعوة والإرشاد في محافظة الزلفي.

جاء ذلك أثناء زيارته أمس لمحافظة الزلفي يرافقه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الناصر التي استهلها بزيارة لمقر المحافظة، حيث استقبله محافظ الزلفي فيحان بن لبده، والشيخ عبدالله الطيار الأستاذ في كلية التربية بمحافظة الزلفي عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي.

وتفقد السديري مقر إدارة الأوقاف وجمعية تحفيظ القرآن الكريم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية