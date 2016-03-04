5 عوامل تحدد الطريقة المناسبة لعمليات تجميل الأسنان

الأسنان عنصر أساسى ومكون جمالى رئيسى فى الوجه، ومن أهم معايير الجمال منذ القدم خاصة عند النساء، ولتحقيق هدف جمال وبياض الأسنان وظهورها بشكل جذاب ولافت، يتردد الكثيرون على العيادات لتغيير شكل أسنانها والحصول على ابتسامة "هوليودية".

يقول الدكتور باسم السواح، أخصائى تجميل وعلاج الأسنان: "نتيجة الكثير من العادات الخاطئة التى يسرف البعض فى ممارستها، تتغير طبيعة ولون الأسنان وبالتالى يتغير مظهرها للأسوأ، كتدخين الشيشة والسجائر وتناول المنبهات، بجانب بعض الأعراض المرضية كالضغط على الأسنان".

وينصح كل طبيب بالتأنى فى اختيار وسيلة تجميل أسنان كل حالة، بطريقة تتناسب والشكل العام لوجهها ولون بشرتها، لافتًا إلى أن التجميل بطريقة "الهوليوود سمايل" لا تصلح لكل الحالات، وهى عبارة عن طريقة جديدة وطفرة فى عمليات تجميل الأسنان، حسب كل حالة، وجاءت نشأتها وشهرتها على يد أول فنانة عالمية تجريها وهى أنجيلينا جولى، وهى عبارة عن عدسات تصنع من مادة البورسلين وهو نوع رخامى، ومادة تتحمل كل المؤثرات الناتجة من الطعام وبواقيه، وتعطى شكلاً جماليًا للأسنان بيضاء ناصعة كالنجوم، وتتميز بتدرج ألوانها ودرجاتها، بحيث تتماشى مع كل أنواع البشرات.

ويوضح أخصائى تجميل الأسنان أن هناك بعض المعايير الأساسية والشروط التى من خلالها يمكن تحديد الوسيلة المناسبة لتجميل الأسنان من عدمه وتشمل:

• طبيعة الوجه وتقسيماته وتدويرته وشكله العام، وما إذا كان يتلائم مع الابتسامة البيضاء الناصعة أم لا.

>• طبيعة لون البشرة ودرجتها وتوافقها مع لون الأسنان

>• دراسة الوجه وسيميتريته بشكل عام، أى تناسب الجزء الأيمن مع الأيسر.

>• العلاقة بين الاسنان العلوية والسفلية، وتناسبهما معًا

>• بصمة الانطباق بين الأسنان السفلية والعلوية، أى هل تنطبق الأسنان العلوية على السفلية بشكل مثالى أم أن هناك فراغات

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