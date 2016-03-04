هاتف تخصصي العيون يجيب عن استفسارات المرضى

ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما 2016 والذي يقام خلال الفترة من 6 - 10 مارس 2016م، يشارك مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ممثلاً بقسم التوعية الصحية في هذه المناسبة من خلال إتاحة الاتصال المباشر بخدمة "طبيب على الهاتف" وذلك للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بمرض الجلوكوما وطرق علاجه، حيث سيكون د. علي بن صالح البشري أخصائي أمراض الجلوكوما بانتظار استفساراتكم يوم الأحد القادم من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً، وذلك على الهاتف المباشر رقم: 0114826405، وكذلك سيقوم عدد من الأطباء المقيمين بعمل فحص عيون شامل ومجاني للزوار والمراجعين يشمل فحص الشدفة الأمامية وقياس ضغط العين وذلك يوم الأحد القادم من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ومن الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً وذلك بالبهو الرئيسي في المستشفى.