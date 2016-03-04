د. الربيعة يناقش التعاون المشترك مع رئيس الصليب الأحمر الدولي

حضر المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة بجنيف أمس الأول، الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان.

والتقى د. الربيعة والوفد المرافق له، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر د. بيتر ماورير، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخص العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام وبالأخص ما يتعلق بالوضع اليمني والسوري.

وتعد هذه الزيارة امتداد للزيارة التي قام بها د. الربيعة والوفد المرافق له مؤخراً للولايات المتحدة الأميركية، لإبراز الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة على المستوى الدولي، حيث حظيت هذه الجهود بالإشادة والإعجاب الدولي.

وتعد المملكة من أوائل الدول الداعمة للعمل الخيري، وتقف إلى جانب الشعوب المحتاجة والمتضررة والمنكوبة جراء الحروب والكوارث الطبيعية، مما حدا بالمنظمات الدولية اعتبار المملكة في مقدمة الدول الداعمة للمحتاجين، وشريك رسمي لمنظمات العمل الإغاثي، إضافة إلى كونها الداعم الأول للمنكوبين في اليمن وجيبوتي وطاجيكستان وموريتانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد خصص مبلغ عشرة ملايين دولار للبرامج المشتركة بين المركز واللجنة الدولية للصليب الأحمر.