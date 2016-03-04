أمين العاصمة المقدسة يتفقد سير العمل في المشروعات

تفقد أمين العاصمة المقدسة د. أسامة بن فضل البار عدداً من المشروعات الخدمية التي تنفذها الأمانة، وذلك بهدف دعم المشروعات الجارية والوقوف على سير العمل ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصلت إليها تلك المشروعات. ورافق د. أسامة البار في جولته م. عبدالسلام بن سليمان مشاط وكيل امين العاصمةالمقدسة للخدمات وم.هشام بن عبدالرحمن شلي مدير عام الحدائق وعمارة البيئة وم. عبدالوهاب مؤمنة مدير صيانة المرافق البلدية، وعدد من المسؤولين بالأمانة ومنفذي المشروعات.

وبدأت البار جولته بتفقد المراحل الأخيرة لمشروع نادي مخطط فيصل بدر والاطلاع على المنشآت الجاري تنفيذها، ثم وقف على مشروع مبنى وكالة الخدمات الجاري تنفيذه بالكعكية، واطّلع على حجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع خاصة مع انتهاء المراحل المنفذة من المشروع، كما تجول في مشروع نادي الأمانة الجاري تنفيذه بمنطقة العكيشية على مساحة تقدر بأكثر من (26000) متر مربع، وهو مشروع ضخم يحتوي على العديد من الملاعب لكرة القدم واليد والطائرة والتنس بالإضافة إلى صالة مغلقة لألعاب القوى وملعب أولمبي ومسبح وساونا وجاكوزي، وملاعب للأطفال ومسجد.

وقد وجه البار بمتابعة تنفيذ المشروعات والعمل على تسريعها وإنجازها في وقتها.