أسئلة مركزية في مادة دراسية واحدة للمرحلة المتوسطة في الشرقية

تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في تطبيق توجيهات وزارة التعليم أسوةً بالمناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة إلى تطبيق اختبارات «الأسئلة المركزية» في المرحلة المتوسطة في جميع مدارس البنين والبنات بكل صفوفها الصف الأول والثاني والثالث، وطلاب الانتظام والانتساب الليلي، ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الاختبارات التي ستطبق في إطار التجويد ستكون أسئلة مركزية من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، تهدف إلى إيقاف وإلغاء أي اجتهادات تمارس ومعالجتها، مثل الملخصات الدراسية أو الاقتصار على وحدات دراسية في المناهج التي يستخدمها بعض المعلمين في التدريس من دون بقية الوحدات المنهجية الأخرى.

وبين الباحص أن مهام الأسئلة المركزية من خلال تنظيم الوزارة لها تشتمل على خمس مهام كاملة، تتلخص في أن تقوم كل إدارة تعليمية من خلال لجنة مكونة من ثلاثة معلمين مميزين، وعدد من المشرفين التربويين لإعداد أسئلة مركزية، في مادة دراسية واحدة على أن يكون المكلفون متخصصين في المادة المستهدفة، وفق الضوابط التي تشتمل على أن تكون مادة واحدة فقط من أي تخصص، وتكون موحدة للبنين والبنات، مع التشديد على عدم الإعلان عنها، كما يطبق الاختبار في المادة المحددة للصفوف المستهدفة للمرحلة المتوسطة في كل إدارات التعليم وليس على بعضها، وتزود المدارس بالأسئلة في الأسبوع الذي يسبق اختبارات الدور الأول.