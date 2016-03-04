إنشاء وحدات للتدخل السريع بالبلديات بجازان

جازان - محمد يامي

رأس أمين منطقة جازان محمد حمود الشايع الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء بلديات منطقة جازان وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية مركز الحقو، وبحضور وكلاء الأمين وعدد من كبار مسؤولي الأمانة.

وأوضح امين المنطقة أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من اهتمامات وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل البلدي، مشيرا الى أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع، ومنها المعوقات التي تواجه البلديات في حالات طرح المشروعات او سحبها وآلية إيجاد حلول بحضور الممثل المالي، كما ناقش الاجتماع عمليات الصيانة والصيانة الذاتية في البلديات وايجاد مكاتب لتنسيق المشروعات وإنشاء وحدة للتدخل السريع أو وحدة الطوارئ الهدف منها الاستفادة من المعدات أو الطاقات البشرية كي تستفيد منها بلدية أخرى لتصبح العملية تكاملية بين البلدية، مؤكدا على اهتمام أمير المنطقة وتوجيهاته في متابعة المشروعات البلدية في المنطقة. إلى ذلك افتتح الشايع مبنى بلدية الحقو الذي يعد من المباني النموذجية على مستوى مباني بلدية المنطقة، ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم الورشة والمستودع، وتبلغ تكلفة المشروع اكثر من 15 مليون ريال. وأقيم حفل بهذه المناسبة على شرف محافظ بيش خالد القصيبي وأمين المنطقة ورئيس مركز الحقو أحمد ابوقرن ومشايخ واعيان الحقو، تخلل كلمة لأمين المنطقة والبلدية والمجلس البلدي، كما شاهد الجميع عرضا مرئيا عن المشروعات البلدية المنفذة في الحقو، ثم كرم أمين المنطقة البلديات المتميزة وهي بلدية صامطة وابوعريش في مجال التنظيم الاداري والعارضة في التشجير والانارة والحقو في تنفيذ المشروعات.