انتهت – برشلونة 5-1 رايو فاليكانو.. هاتريك ميسي يزين فوز البلوجرانا

بقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق86 جوووووووووووووووووول توران يسجل الهدف الخامس

ق72 جووووووووووووووووول ميسي يكمل الهاتريك

ق57 مانوتشو يسجل لرايو فاليكانو

ق53 جووووووول ميسي يسجل مجددا

ق49 برافو يتألق ويخرج من مرماه ليمنع هدفا محققا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق42 بطاقة حمراء لدييجو يورينتي مدافع رايو فايكانو

ق23 جووووووووووووووول ليو ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بعد عرضية من نيمار أكملها في المرمى

ق22 الهدف الأول لبرشلونة عن طريق راكيتيتش بعد خطأ من حارس رايو فايكانو

انطلاق المباراة.