جامعة جنوب الوادى: بدء الدراسة بكلية الصيدلة بقنا وفرع "الاثار" بالأقصر العام المقبل

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على بدء الدراسة بكلية الصيدلة بالجامعة اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017، وإنشاء فرع لكلية الآثار جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر وبدء الدراسة بها اعتبارا من العام المقبل كما وافق المجلس على تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2015 والتى تشمل التفوق العلمى والتشجيعية والنشر العلمى وأحسن عمل مؤلف وأحسن عمل مترجم.

ووافق المجلس خلال جلسته التى عقدت أمس الخميس على منح الدكتورة هالة كمال احمد نوفل اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وتعيين الدكتور محمد شحات بدوى فى وظيفة أستاذ بكلية الطب ومنح اللقب العلمى لدرجة أستاذ مساعد لكل من الدكتور عبد الباسط عارف محمد والدكتور محمد خلف الله البرعى بكلية العلوم والدكتور شعبان حسن على والدكتورة كريمة رمضان ابو زيد بكلية التربية النوعية وتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد كل من الدكتور وائل بكرى رشيدى بكلية الآثار والدكتور سامى عبد الرؤوف فهيم والدكتور محى عبد الله محمود هريدى بكلية الطب البيطرى والدكتور عبادى عبد اللاه احمد بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من زمزم مرعى احمد بكلية الآداب ورنا توغان احمد بكلية الطب وحسن عبد العليم عبد المنعم بكلية الفنون الجميلة بالأقصر ووافق على تعيين الطبيبة هالة محمد صخر فى وظيفة زميل لحصولها على درجة الدكتوراه بمستشفيات قنا الجامعية وقرر المجلس منح درجة الدكتوراه لكل من الطالب محمود سامح احمد من كلية الهندسة والطالبة رحاب محمد سيد الامير من كلية الآثار والطبيب حمدى احمد حسين من كلية الطب كما وافق المجلس على منح درجة الماجستير لعدد 27 طالبا من كليات الجامعة.

و منح الطلاب الناجحين فى دور نوفمبر 2015 درجة دبلوم الدراسات العليا فى الطب البيطرى وعددهم 22 طالبا وطالبة ومنح عدد 3 طلاب من كلية الطب درجة دبلوم الدراسات العليا.

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