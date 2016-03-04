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الأحد.. انطلاق فعاليات المهرجان الكشفى الإرشادى بجامعة الزقازيق

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الأحد.. انطلاق فعاليات المهرجان الكشفى الإرشادى بجامعة الزقازيق الأحد.. انطلاق فعاليات المهرجان الكشفى الإرشادى بجامعة الزقازيق
تنطلق فعاليات المهرجان الكشفى الإرشادى، الأحد المقبل وعلى مدى أسبوع، بمشاركة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالشرقية، وبمشاركة جوالى وجوالات جامعات الزقازيق وأسوان وبنها وأكاديمية الشروق.

وقال الدكتور هانى عبد الرؤوف منسق عام الأنشطة الطلابية إن البرنامج يتضمن تنظيم طابور عرض لعشائر وفرق الجامعات المشاركة يضم 350 طالبا وطالبة حيث يبدأ طابور العرض أمام كلية الآداب الساعة التاسعة والنصف صباحًا وبمصاحبة الفرقة الموسيقية النحاسية للشرطة .

وأضاف وجدى حامد مدير عام رعاية الشباب أن برنامج المهرجان يتضمن منافسات فى مجالات الكشفى ، الإرشادى ، الدينى ، الثقافى الفنى ، والرياضى وكذلك عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى إقامة كرنفال فنى يوم الثلاثاء ويختتم المهرجان بحفل ختامى لتكريم الطلاب المتميزين .

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