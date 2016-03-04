أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليوم.. موجيرينى تزور المغرب على خلفية توتر على صلة بالصحراء الغربية

Google+ Print
اليوم.. موجيرينى تزور المغرب على خلفية توتر على صلة بالصحراء الغربية اليوم.. موجيرينى تزور المغرب على خلفية توتر على صلة بالصحراء الغربية

>تزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى الجمعة الرباط "لاستعراض" العلاقات بين الاتحاد والمغرب بعد اسبوع من اعلان الرباط "تعليق الاتصال" مع الاتحاد احتجاجا على قرار قضائى اوروبى يبطل اتفاقا زراعيا مع المملكة بسبب الصحراء الغربية.

وستتباحث موجيرينى مع وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار، بحسب بيان لاجهزتها.

واوضح البيان "ان هذه الزيارة ستمثل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الاوروبى ووضع شراكتنا ولبحث مصالحنا المشتركة بما فيها ما اعقب قرار محكمة العدل الاوروبية بشان الاتفاق الزراعى الذى كان الاتحاد الاوروبى قد استانفه".

وكان المغرب اعلن فى 25 فبراير "تعليق الاتصال" مع الاتحاد الاوروبى للاحتجاج على قرار القضاء الاوروبى فى ديسمبر 2015 عدم اجازة اتفاق زراعى ابرم مع المملكة بداعى انه لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365