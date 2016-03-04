اليوم.. موجيرينى تزور المغرب على خلفية توتر على صلة بالصحراء الغربية

>تزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى الجمعة الرباط "لاستعراض" العلاقات بين الاتحاد والمغرب بعد اسبوع من اعلان الرباط "تعليق الاتصال" مع الاتحاد احتجاجا على قرار قضائى اوروبى يبطل اتفاقا زراعيا مع المملكة بسبب الصحراء الغربية.

وستتباحث موجيرينى مع وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار، بحسب بيان لاجهزتها.

واوضح البيان "ان هذه الزيارة ستمثل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الاوروبى ووضع شراكتنا ولبحث مصالحنا المشتركة بما فيها ما اعقب قرار محكمة العدل الاوروبية بشان الاتفاق الزراعى الذى كان الاتحاد الاوروبى قد استانفه".

وكان المغرب اعلن فى 25 فبراير "تعليق الاتصال" مع الاتحاد الاوروبى للاحتجاج على قرار القضاء الاوروبى فى ديسمبر 2015 عدم اجازة اتفاق زراعى ابرم مع المملكة بداعى انه لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.