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الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى قلقان من تصاعد المواجهات فى دارفور

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الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى قلقان من تصاعد المواجهات فى دارفور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى قلقان من تصاعد المواجهات فى دارفور

>عبر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى عن قلقهما البالغ من تصاعد المواجهات فى منطقة جبل مرة بدارفور فى غرب السودان منذ ستة أسابيع ما أدى إلى نزوح تسعين ألف شخص.

وتندلع معارك فى منطقة جبل مرة معقل "حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور التى تقاتل حكومة الخرطوم منذ ثلاثة عشر عاما، وأفاد بيان للأمم المتحدة أن بان كى مون ونكوسازانا دلامينى زوما "يعربان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد القتال بين قوات السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان، فى منطقة جبل مرة فى دارفور منذ اندلاع العنف قبل ستة أسابيع، ما ادى إلى تشريد أكثر من 90 الفا".

وأضاف البيان "هناك ايضا تقارير غير مؤكدة عن أعداد كبيرة من النازحين فى وسط دارفور والمنظمات الإنسانية غير قادرة على التحقق من ذلك بسبب القيود المفروضة".

وتشكو وكالات الأمم المتحدة من القيود التى تفرضها الحكومة السودانية على وصولها إلى مناطق وسط دارفور، ومنذ عام 2003 انتفض مسلحون ينتمون لمجموعات افريقية فى الاقليم ضد حكومة الرئيس عمر البشير وتسبب النزاع وفق تقارير الامم المتحدة فى مقتل 300 الف شخص وتشريد اكثر من مليونى شخص.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الانسانية فى نزاع دارفور، واعلن البشير فى سبتمبر 2015 وقفا لاطلاق النار فى دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق. وقد جدد البشير وقف اطلاق النار لمدة شهر مطلع العام الحالي.
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مصر 365

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