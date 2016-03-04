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مبعوث أوباما يؤكد للعبادى دعم العراق فى حربه على داعش والاصلاح الاقتصادى

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مبعوث أوباما يؤكد للعبادى دعم العراق فى حربه على داعش والاصلاح الاقتصادى مبعوث أوباما يؤكد للعبادى دعم العراق فى حربه على داعش والاصلاح الاقتصادى

>شدد مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى بريت ماكورك حرص بلاده على الوقوف مع العراق فى الأزمة المالية التى يتعرض لها ، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للعراق فى حربه ضد الإرهاب.

وهنأ ماكورك رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى، خلال استقبال له فى بغداد مساء اليوم الخميس بحضور السفير الامريكى ستيوارت جونز، بالانتصارات التى حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم (داعش) الإرهابى فى جزيرة غرب سامراء والثرثار.

وقال المبعوث الأمريكى إن إدارة باراك أوباما تدعم وتساند مستلزمات الاصلاح الاقتصادى فى العراق، وحشد المجتمع الدولى لتوسيع مساعدته وتزويده بالخبرات اللازمة للاصلاح وتوفير الدعم للمشروعات التى يقوم بها.

وميدانيا، قصفت مدفعية الفرقة 15 بالجيش العراقي، فى أول عمل عسكرى للجيش ضد داعش بالموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق، تجمعا لمسلحى داعش.

وقال مصدر أمنى أن القصف المدفعى أسفر عن مقتل المدعو هاشم محمد المكني"أبو شعيب" مسؤول قطاع السبعاوين فى تنظيم داعش والعديد من مرافقيه.

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