تعاون خليجى لرفع حظر تصدير الخيول المصرية لأوروبا باستثمارات 3مليارات جنيه

تواصل وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بتدخل من عدد من دول الخليج العربى لرفع الحظر عن تصدير الخيول العربية الأصيلة المصرية إلى الأسواق الأوروبية ، بعد توقف دام 6 سنوات لأسباب بيطرية ، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناعة الخيول العربية فى مصر ، والتى تتجاوز استثماراتها نحو 3 مليارات جنيه.

وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى لرفع الحظر عن تصدير الخيول المصرية مستمرة ودورية وهناك تعاون خليجى عربى فى هذا الملف ،مشيراً إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة آلية لاستقصاء كافة الأمراض الفصلية الخليلية لتطبيق كافة اشتراطات المطلوبة لرفع الحظر، وتسجيل الخيول العربية الأصيلة،والشهادات الصحية،وهو ما يفى بجميع الاشتراطات التى حددها الاتحاد للموافقة على استئناف التصدير.

وأكد "محروس"، إنه تم تسليم ملف رسمى،خلال الزيارة التى قام بها وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر مؤخر ،متضمناً الإجراءات المصرية لتنفيذ الاشتراطات الأوروبية للسماح باستئناف أعمال التصدير،كما تبدأ حالياً الهيئة تفعيل الخط الفاصل بين الشمال والجنوب لتنظيم حركة الفصيلة الخيلية بوضع كمائن بها أطباء بيطريين لمتابعة الحالة الصحية للفصيلة، وتسجيلها وربط بياناتها مع الهيئة لسهولة التعامل مع ملف الخيول، وإنشاء وحدة لأمراض الخيول بمعهد صحة الحيوان واعتماد الاختبارات التى تجرى على الفصيلة الخيلية به.

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