"المحافظين": ننسق مع "دعم مصر" للدفع بـ"أكمل قرطام" لرئاسة لجنة النزاهة

أكد بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب تقدم بمقترح لمجلس النواب ، يطالب فيه بدمج اللجان النوعية ليصبح عددها 21 لجنة، على أن يحسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة .

و أضاف "شلش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن الحزب ينسق مع ائتلاف دعم مصر للدفع باسم أكمل قرطام رئيس الحزب، لرئاسة لجنة النزاهة و الشفافية ، كما أنه يدرس الدفع بإيهاب الخولى فى وكالة لجنة حقوق الإنسان .

"النواب" يواجه إشكالية تضخم اللجنة العامة ووصول عددها لـ45عضوا..تخوفات من تأثر دورها وسرعة اتخاذ القرارات..ونائب يؤكد:تقليل الحد الأدنى للهيئات البرلمانية للأحزاب وتوسيع اللجان النوعية يسهم فى زيادتها

التصويت على مواد اللجان النوعية بالبرلمان يكشف تشرذم الائتلافات.."الشعب الجمهورى" يخالف قرار "دعم مصر".. ونواب "25-30":لم نتفق على رؤية محددة.. ووحيد عبد المجيد: تركيبة المجلس لا تسمح بتشكيل ائتلافات

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