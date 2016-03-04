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"البيئة": حملات لضبط بائعى الحيوانات البرية الخطرة كالزواحف والتماسيح

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"البيئة": حملات لضبط بائعى الحيوانات البرية الخطرة كالزواحف والتماسيح "البيئة": حملات لضبط بائعى الحيوانات البرية الخطرة كالزواحف والتماسيح
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة ستشن حملات مستمرة على الأسواق لملاحقة بائعى الحيوانات البرية كالزواحف والتماسيح وغيرها.

وأضاف وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه سيتم تشديد العقوبات على المخالفين ممن يبيعون هذه الحيونات الخطرة بالأسواق بعد انتشارها فى الفترة الأخيرة.

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