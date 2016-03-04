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وزارة الكهرباء: 320 ألف عداد ذكى منحة من اليابان لشركات التوزيع

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وزارة الكهرباء: 320 ألف عداد ذكى منحة من اليابان لشركات التوزيع وزارة الكهرباء: 320 ألف عداد ذكى منحة من اليابان لشركات التوزيع
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن هناك اتفاقية مع إحدى الشركات اليابانية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان ، ضمن 9 مذكرات تفاهم فى مجال الطاقة ،لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصر، من خلال منحة 320 ألف عداد ذكى لـ3 شركات توزيع كهرباء بإجمالى 960 ألف عداد ذكى.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنحة عبارة عن 960 ألف عداد ذكى، سيتم توزيعهم على شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا ، والإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء جدول زمنى لتركيب هذه العدادات بالشركات الثلاثة بالتعاون مع الشركة اليابانية،لافتا إلى أنه سيتم البدء فى المشروع عقب عودة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من جولته الخارجية برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على 9 مذكرات تفاهم فى مجال نقل و توزيع الكهرباء، و الطاقة المتجددة، بإجمالى استثمارات 10 ملياررات دولار خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان.

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