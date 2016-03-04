فؤاد علام يحذر القوى السياسية: دائرة عكاشة تضم تجمعات إخوانية خطيرة

حذر اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق والخبير الأمنى، من محاولات قد يقوم بها البعض فى مقدمتهم جماعة الإخوان لاستغلال قرار اسقاط عضوية توفق عكاشة من مجلس النواب، مؤكدا أن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية تضم مركزين خطيرين لتجمعات إخوانية وهما "شربين" و"بلقاس".

وأضاف فؤاد علام فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حال حدوث حالة غضب لدى بعض مؤيدى توفيق عكاشة سيكون هناك من يستغلها ،لذا فأن هناك ضرورة لكى تقوم وسائل الإعلام المختلفة بتوضيح حقيقة أفعال وتجاوزات توفيق عكاشة التى أدت لاتخاذ قرار فصله".

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