213 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 12 مليون و600 ألف طن خلال 5 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت خلال الخمسة أيام الماضية، بداية من الأحد وحتى أمس الخميس، عبور 213 سفينة قناة السويس بحمولة 12 مليون و600 ألف طن، وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 111 سفينة بحمولة 6 ملايين و400 ألف طن ، وعبرت من اتجاه الجنوب 102 سفينة، بحمولة 6 ملايين و200 ألف طن.

وكشفت تقرير ملاحى صادر عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحى شهد ،يوم الأحد، عبور 35 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا

>وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون200 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول اليونانية OLYMPIC LOYATYII بحمولة 164 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت، يوم الاثنين،1 عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADA بحمولة 147 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال AL SAMRIYA بحمولة 171 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت، يوم الثلاثاء ، عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةESTELLE MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى كولومبو.

وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MOGENS MAERSKبحمولة 200 ألف طن.

كما شهدت القناة، يوم الأربعاء، عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 24سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAYZ MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية ELLY MAERSK أيضا بحمولة 171 ألف طن.

وتابعت التقارير أن قناة السويس شهدت، أمس الخميس، عبور 51 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 25سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال HYUNDAI HOOE بحمولة 147 ألف طن قادمة من انجلترا ومتجهة إلى سنغافورا

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC GENOVAبحمولة 158 ألف طن.

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تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015

مهاب مميش: عبور17 ألف سفينة قناة السويس خلال 2015