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ضبط خفيرين تعديا على أسرة مسلسل شطرنج لدفع "إتاوة" قبل التصوير بأكتوبر

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ضبط خفيرين تعديا على أسرة مسلسل شطرنج لدفع "إتاوة" قبل التصوير بأكتوبر ضبط خفيرين تعديا على أسرة مسلسل شطرنج لدفع "إتاوة" قبل التصوير بأكتوبر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على اثنين من الخفراء، لاتهامهما بالتعدى على أسرة مسلسل شطرنج، أثناء تصويرهم بعض المشاهد بالقرية السياحية بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية بورود بلاغ يفيد بتعدى الخفيرين على أسرة المسلسل، وإصابة المخرج محمد حمدى ومساعده، بعد أن تعديا عليهم وطالبوهم بدفع "إتاوة" مقابل التصوير، وعند اعتراضهم تعدوا عليهم بالضرب، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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