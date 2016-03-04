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بالفيديو..شرين عبد الوهاب:"حب الناس خلانى مش ملك نفسى وسأعدل عن الإعتزال"

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بالفيديو..شرين عبد الوهاب:"حب الناس خلانى مش ملك نفسى وسأعدل عن الإعتزال" بالفيديو..شرين عبد الوهاب:"حب الناس خلانى مش ملك نفسى وسأعدل عن الإعتزال"
قالت الفنانة شرين عبد الوهاب، إنها ستعدل عن قراراها بالاعتزال، مضيفة: "بحمد ربنا على حب الناس وحب أصحابى الفنانين واللى خلانى حسيت إنى مش ملك نفسى، ربنا يأذن لى بالرجوع عن قرارى وبشكر كل الناس ولا أستطيع أن أقول لحب الناس ده كله "لا".

وأضافت شرين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى طونى خليفة على قناة الجديد اللبنانية: "عايزة الناس فى متزعلش منى لأن مش عندى أرقام حد، وبلغت الصحفيين اللبنانيين عشان مكنش عندى أرقام حد غيرهم" .

ووجهت رسالة للصحافة المصرية: "إنتوا على دماغى من فوق وانتوا سبب اللى أنا فيه ورجوعى عن الاعتزال.. ولم أرتب شيئاً واللى فى قلبى قولته".

تسجيل صوتى منسوب لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب يكشف سبب اعتزالها الغناء
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