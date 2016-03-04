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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4 / 3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4 / 3/2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4 / 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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تشعر اليوم بالقليل من الغرور وتتساهل فى التعامل مع الأمور المختلفة التى يتطلبها عملك، حاول الحفاظ على توازنك وعدم التهاون فى أمور قد تبدو لك بسيطة ولكنها سوف تنعكس عليك فى المستقبل بالعديد من النتائج السلبية.

على الصعيد العاطفي:
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يوم جيد لقضاء بعض الوقت مع الشريك، تعرضت علاقتكم لكثير من الاهمال فى الفترة السابقة بسبب انشغالكم الكبير فى العمل، حان الوقت لإعادة الروح الرومانسية مرة أخرى إلى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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يبدو أنك تعانى من بعض المشاكل الصحية بسبب تغيير الفصول هذه الأيام، لا تتردد فى استشارة الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب مفاجئ أو ظهور حساسية فى أماكن مختلفة من جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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قد يكون اليوم مضطربا قليلا فكثير من الأشياء لن تسير وفقا لرغبتك وللخطط التى وضعتها، كن منفتحا ولا تتردد فى استشارة الآخرين، كل هذا سوف يمر بسلام اذا قومت بتركيز طاقتك فى حل المشكلات ولم تشتت نفسك فى أمور أخرى.

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مصر 365

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