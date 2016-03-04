توقعات الأبراج وحظك اليوم ليوم الجمعة 4 مارس 2016

حظك اليوم الأسد ليوم الجمعة 2016/3/4

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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مشاكل بسيطة ستواجهك فى عملك لكن لا داعى إلى اتخاذ مواقف قد تدينك فيما بعد أو قد تجعلك فى موقف ضعفن لذلك حاول أن تحتفظ بثباتك الانفعالى حتى لا تخسر أشياء ومناصب ومكاسب مادية انت فى قمة الاحتياج لها فى هذه الفترةيقابل ابناء هذا البرج موجة كبيرة من الحب لكن دون ان يشعروا بنفس إحساس الطرف الآخر، لذلك سيكون مصيرهم فى هذه الأيام الحب من طرف واحد، لكن ربما تنقلب الموازين ويستطيعون الوصول لنفس درجة الحب فيما بعد.وعكة صحية كبرى سيواجهونها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.برج السرطان على الصعيد المهنى: تتاح لك الكثير من الفرص للقيام باستثمارات، لا تصرف الكثير من الأموال اليوم، فأنت ستحتاج لها فى الأيام المقبلة، عليك الحذر من مشاكل ستحدث مع رئيسك فى العمل، لا تتعجل فى الرد عليه بأسلوب غير لائق.

على الصعيد العاطفى: اليوم قد تحتاج إلى تعديل موقفك مع شريك حياتك، شريك حياتك تحت ضغط رغمًا عنه، وهذا سيتسبب لك فى ضغط عصبى أيضًا، العلاقة العاطفية بينكم تتدهور، حاول أن تجلس معه وتتفاهم بهدوء حول المشاكل العالقة بينكما حتى لا تنفصلوا.

السرطان على الصعيد الصحى: أنت ذاهب للحصول على بعض الأخبار المتعلقة بالصحة الجيدة عن شخص قريب منك، إذا كان لديك قلق حول صحة أحد أفراد أسرتك، سوف تهدأ المخاوف الخاصة بك اليوم، انتبه إلى صحتك فهناك أزمة تنفسية تنتظرك الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان : كن صادقا مع نفسك لأن ذلك هو الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى التقاط ما كنت تنوى عمله، تستطيع الحصول على أشياء هامة بشأن عملك وأسرتك.

اليوم، هناك قرار كنت تؤجله الأيام الماضية كثيرًا، عليك اتخاذه اليوم فورًا.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4 مارس

>برج الحوت على الصعيد المهنى....

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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يتعرض مواليد برج الحوت للعديد من الضغوط فى مجال عملهم، ولكنهم قادرين على تخطى كل العقبات ووضع حلول لها، ستكون الأيام القادمة أفضل بكثير وسترى نتيجة تعبك تظهر على أرض الواقع وسوف تعلم أن لكل مجتهد نصيب، لا تتراجع عن مواقفك تجاهك عملك فأنت إنسان مثابر ويحمل داخلة العديد من الصفات الإبداعية فى مجاله.برج الحوت لا يستطيع العيش بدون حياة عاطفية مستقرة ولكنة قادر على فعل ذلك بكل سهولة، لديه وفاء شديد تجاه الحبيب ويحاول طوال الوقت أن يعطى الكثير حتى يجد ثمار مايفعل، يكون للحوت مواقف واضحة عندما يشعر بعدم الراحة فى الحياة العاطفية، لا يستطيع أن يجامل على حساب مشاعره.أنت لا تهتم بصحتك فى كثير من الأوقات مما يؤدى إلى مرورك بوعكات صحية طوال الوقت، تستطيع أن يتجاوز هذه المشاكل بقليل من الرعاية الصحية، ويكون لهم دور كبير فى نصيحة الاخرين حتى لا يقعون فيما أصيبوا به.تتوقع لهم الأبراج المزيد من التقدم والازدهار فى حياتهم العملية وأخير سوف تضحك لهم الأقدار لمقابلة الحب الذى يحلمون به، فقط عليهم الصبر امام مشاكل الحياة حتى تكون الأيام القادمة أفضل بكثير من الحالية .برج الجوزاء على الصعيد المهنى: إن شعرت أن وظيفتك لا توفر لك القدر الكافى من الرضا، فهذا لا يعنى سوى أنك تريد تغيير هذه الوظيفة، حاول أن تجرب شغفك فى مجالات مختلفة، وستجد بالتأكيد ضالتك.

على الصعيد العاطفى: إن شعرت بالضغوط فى جوانب حياتك المختلفة، فهذا لا يعطيك الحق أبداً فى جرح شريك حياتك، لذلك إن فعلت، قم بالاعتذار إليه على الفور، وتوضيح الأمر إليه.

الجوزاء على الصعيد الصحى: إن شعرت بالتقصير فى صحتك، عليك أن تراجع نفسك على الفور، ووضع طقوس خاصة لاستعادة لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء : إن شعرت أن التزاماتك كثيرة، والوقت لا يسعك لتنفيذها جميعاً، فأنت بالطبع تحتاج إلى تنظيم وإدارة جيدة بأسلوب أفضل من ذلك، حتى تشعر بالرضا التام.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4 مارس

>برج الحمل على الصعيد المهنى....

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برج الحمل على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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يتمتع مواليد برج الحمل بقدرة كبيرة على تحمل مصاعب العمل لديهم أدوات السيطرة على النفس طوال الوقت، يبتكرون الأفكار حتى يكون لهم مكان ملموس تحت شمس الواقع لا يقفون امام الصعاب ولكن يحاولون طوال الوقت الخروج من المشاكل بنوع من الذكاء الاجتماعى .يتميز برج الحمل بقدرة كبيرة على الجدال العاطفى يعرفون أنهم مقصرون ومع ذلك لا يستطيعون أن يقدموا للحبيب ما يريد، عليهم محاسبة أنفسهم قبل حساب الاخرين لأنهم حقا سيعرفون مدى التقصير الذى وقعوا فيه، عليهم فورا أن يعرفوا قيمة الحبيب حتى لا تسوء العلاقة أكثر.تتعرض لكثير من المشاكل بسبب جهلك الصحى فأنت لا تستطيع أن تراعى صحتك بالشكل المطلوب لديك بعض الأمراض التى قد تصيبك بسبب تاريخك العائلى، لا تقلقك وعليك أن يكون لك دور دفاعى ضدك هذه الأمراض وستكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل .برج العذراء على الصعيد المهنى: إن كنت تشعر انك تبذل مجهود كبير فى العمل، ولا تجد التقدير المناسب، فهذا لا يعنى فشلك، لكنه يعنى فى المقام الأول أنك تحتاج إلى مزيد من الصبر، وحتماً سيقدرك الآخرون، اعمل فى صمت، واترك عملك يرشدهم إليك.

على الصعيد العاطفى: لا أحد يتغير بدون سبب، لذلك إن شعرت بتغير شريك حياتك اتجاهك، فابحث عن الأسباب، قد تكون قمت بشىء أغضبه دون أن تشعر، ابحث وصارحه وحاول أن تُصالحه.

>العذراء على الصعيد الصحى: جسمك إن أرهقته بشكل مبالغ فيه، فسيفاجئك بثورته وتمرده، لذلك عليك أن تعطى لبدنك حقه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء : إن وجدت أفكارك يتم سرقتها من قبل الآخرين، فهذا شىء محزن بالتأكيد، ولكن يوماً ما سيكتشف الناس سرقة الآخرين لك، وستحصل على حقك

حظك اليوم الثور ليوم الجمعة 2016/3/4

>حظك اليوم لبرج الثور :

>حظك لبرج الثور على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

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حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2016/3/4

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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تقدم كبير سيشهده أبناء هذا البرج على المستوى العملى لذلك يجب أن نكون أكثر صبرا ولا نتعجل على سماع الأخبار الجيدة لأنها آتية بفضل المجهودات الكبيرة التى قام بها هذا البرج فى الفترة الأخيرة .بعض العراقيل تواجه أبناء هذا البرج وتجعلهم فى علاقتهم العاطفية لكن لا داعى للتعجل فى اتخاذ قرار الانفصال فربما هذه الأزمة تكون عابرة ولا تستدعى الوقوف عندها كثيرا .يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.على الرغم من اظروف القاسية التى واجهت أبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة على المستوى العملى، إلا أنهم سيشهدون انفراجة كبيرة وسيكون هذا اليوم بداية لتحقيق طموحاتهم .الحب أيضا سيكون من العوامل الإيجابية التى تحلى أيامهم وتشعرهم بانهم ليسوا وحدهم فى الحياة وستجعلهم يتقدمون فى الكثير من المجالات الأخرى، كما سيكون لشريك العمل دور كبير فى مساعدته فى العمل.يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب ويخضعوا إلى الفحوصات اللازمة حتى لا يصعدوا بعض المشاكل البسيطة. .بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.برج الدلو على الصعيد المهنى: كنت قد فقدت مؤخرا المال، لأنك استثمرت أموالك فى مشاريع لا طائل من ورائها، من الضرورى أن ندرك أن هذه المخططات يمكن أن تقودك إلى مشكلة مالية خطيرة، تحتاج إلى ترشيد القرارات الاستثمارية والاستماع إلى الخبراء والتأنى فى اتخاذ القرارات المالية.>على الصعيد العاطفى: اليوم يكون بداية لطيفة وهناك الكثير من الدفء والضحك من شريك حياتك، لقد واجهت وقتا عصيبا فى حياتك الشخصية؛ لذلك هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريك حياتك، والاستلقاء والحصول على بعض المتعة الحقيقية، أما للأزواج ستختفى معظم المشاكل بينكم قريبا.>الدلو على الصعيد الصحى: لقد بنيت النظام الغذائى الخاص بك، لا تدع موقف صغير يعرض صحتك للخطر، صديق أو زميل فى العمل قد يحثك على الإفراط فى الطعام، حاول أن تقلل من كميات الطعام التى تتناولها، حتى لا تتسبب السمنة لديك فى مشاكل صحية حرجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو : لا تضع ثقتك فى أحد مرة أخرى، ستحدث انفراجة لعدة أزمات فى حياتك كانت تؤرق عليك يومك منذ فترات طويلة، حاول أن تحافظ على خصوصيتك وأسرارك، فما ترويه للأصدقاء اليوم قد يكون نقطة ضعف لك غدًا احترس.

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى: لا يزال النجاح حلما طويلا، هناك أخطاء كنت تفعلها فى مكان العمل القديم مازلت تفعلها فى مكانك الآن، من الأفضل تجنب أى جدل فى مكان عملك اليوم، اليوم غير مناسب للاستثمارات، ومع ذلك، فهو يوم عظيم للاسترخاء مع الأصدقاء لذلك، يمكنك أيضا أن تأخذ إجازة إن أمكن.

على الصعيد العاطفى: أنت فى أزمة كبيرة مع شريك حياتك، قد تعصف هذه الأزمة بالعلاقة العاطفية بينكما، شريكك لا يقدر الظروف التى تمر بها هذه الأيام، لذلك حاول أن تضع حدًا فاصلاً للمشاكل بينكم، من الأفضل اتخاذ قرار بشأن علاقتكما، فإما أن تكمل العلاقة أو تنهيها لا داعى للرماديات فى العلاقة.

>العقرب على الصعيد الصحى: كنت عرضة قليلا للبرد والسعال اليوم، تعلم غسل اليدين خاصة قبل تناول الطعام، إذا كان ذلك ممكنا، ننصحك باتخاذ فترة من الراحة، فالظروف النفسية التى تمر بها أثرت على صحتك، حاول أن تأخذ منومات لمعالجة أثار قلة النوم لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: مشاكل أسرية تلوح فى الأفق، عليك الصبر قليلا تجاه هذه المشاكل وستحل فى أقرب وقت، ستحصل على تقدير من رؤسائك فى العمل وأصدقاؤك أيضًا خلال هذه المرحلة، ستحدث انفراجة لكل المشاكل خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 4 / 3/2016

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4 / 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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تتعرض للعديد من التحديات فى محيط عملك اليوم، حاول أن تتعامل معها بهدوء ومن الممكن أن تستعين ببعض اصدقائك لإنجاز المهام المطلوبة منك بشكل أسرع، بالإضافة إلى أن مهاراتك التنظيمية مطلوبة بشكل كبير.لا تدع ضغوطات الحياة تؤثر بالسلب على علاقتك بشريك حياتك، حاول تخصيص بعض الوقت لكم اليوم ومن الممكن أن تجلب له هدية بسيطة تعبر بها عن حبك وشعورك بالامتنان لوجوده فى حياتك .حان الوقت للعودة إلى المسار الصحيح فقد أهملت صحتك بشكل كبير فى الفترة السابقة. تحتاج إلى اتباع حمية غذائية صارمة وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومى ولو لبضع دقائق.لا يبدو أن الامور تسير بشكل جيد اليوم، تواجه العديد من التحديات والعراقيل، ولكنك تستطيع السيطرة على ذلك سريعا فلديك العديد من القدرات الإبداعية التى سوف تساعدك على تحقيق هدفك.تشعر اليوم بالقليل من الغرور وتتساهل فى التعامل مع الأمور المختلفة التى يتطلبها عملك، حاول الحفاظ على توازنك وعدم التهاون فى أمور قد تبدو لك بسيطة ولكنها سوف تنعكس عليك فى المستقبل بالعديد من النتائج السلبية.يوم جيد لقضاء بعض الوقت مع الشريك، تعرضت علاقتكم لكثير من الاهمال فى الفترة السابقة بسبب انشغالكم الكبير فى العمل، حان الوقت لإعادة الروح الرومانسية مرة أخرى إلى العلاقة.يبدو أنك تعانى من بعض المشاكل الصحية بسبب تغيير الفصول هذه الأيام، لا تتردد فى استشارة الطبيب فى حالة الشعور بأى تعب مفاجئ أو ظهور حساسية فى أماكن مختلفة من جسدك.قد يكون اليوم مضطربا قليلا فكثير من الأشياء لن تسير وفقا لرغبتك وللخطط التى وضعتها، كن منفتحا ولا تتردد فى استشارة الآخرين، كل هذا سوف يمر بسلام اذا قومت بتركيز طاقتك فى حل المشكلات ولم تشتت نفسك فى أمور أخرى.