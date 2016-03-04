الصين تعلن عن نظام جديد لعبور مواطني الدولة عبر أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني دولة الإمارات حملة جواز السفر العادي أصبح بإمكانهم الحصول على إذن للعبور «ترانزيت» في كل من منافذ شنغهاي ومقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ في جمهورية الصين الشعبية وإمكانية البقاء لمدة «144 ساعة» دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة وذلك بناء على مذكرة رسمية تسلمتها الوزارة من حكومة جمهورية الصين الشعبية.

شروط

وأوضح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يشترط للحصول على إذن العبور الجديد حمل المواطن الإماراتي جواز سفر صالحاً وتذاكر توضح تاريخ المغادرة ورقم مقعد الرحلة على أن يكون متوجهاً لدولة ثالثة قبل انقضاء مدة 144 ساعة.

وأشار الى أن إجراءات التقديم للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية الصين الشعبية لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية مازالت تتم عن طريق تقديم الطلب مباشرة للبعثات التمثيلية لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وأكد أن الميزة التي يمنحها هذا النظام لمواطني الدولة حملة الجواز العادي تعكس مدى عمق التعاون وتطور العلاقات الثنائية الذي يشهده البلدان على كافة الأصعدة.

تعليمات

وشدد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية على ضرورة تسجيل مواطني الدولة قبل سفرهم في خدمة «تواجدي»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة UAEMOFA لضمان أمنهم وسلامتهم أثناء سفرهم ووجودهم خارج الدولة.