راشد بن حمدان يتفقد قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي

اطلع سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على الجهود والخدمات التي يقدمها قسم الخدمات البيطرية التابع لإدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي من خلال زيارته لمقر القسم بحضور المهندس صلاح أميري مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة وزهور الصّباغ مدير ادارة خدمات الصحة العامة والمهندس هاشم العوضي رئيس قسم الخدمات البيطرية وعدد من مسؤولي وموظفي القسم.

وخلال الزيارة تم اطلاعه على الأهداف الاستراتيجية والمهام الاساسية لقسم الخدمات البيطرية والتي ترتكز على رؤية الدائرة واستراتيجيات كل من منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية، وتم عرض الهيكل التنظيمي لقسم الخدمات البيطرية والذي يضم كلاً من قسم المعالجة البيطرية وقسم الرقابة البيطرية وقسم الحجر البيطري وقسم المختبرات البيطرية، كما تم استعراض المرافق والوحدات التي يتضمنها القسم.

وتم عرض دور القسم في ضمان صحة وسلامة الحيوانات ومنتجاتها من خلال الرقابة البيطرية على المؤسسات البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والرقابة على الحيوانات والأغذية الواردة وضمان صحة وسلامة ورعاية الحيوانات بالإمارة والتحاليل المخبرية البيطرية.

برامج وقائية

واستعرض القسم جهوده في المعالجة البيطرية من خلال علاج الحيوانات وتطبيق البرامج الوقائية والسيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، وتم عرض جهود القسم في الرقابة البيطرية من خلال التفتيش والرقابة على المنشآت البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والتي يبلغ عددها 820 منشأة، وضمان تدابير رفاهية الحيوان والسيطرة على الحيوانات السائبة لحماية صحة وسلامة وأمن المجتمع وتفتيش اللحوم في مقاصب دبي.

كما تم استعراض جهود القسم في الحجر الطبي من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية والتفتيش على الحيوانات والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية الواردة عبر موانئ إمارة دبي.