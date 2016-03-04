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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي إقليمياً ودولياً

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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي إقليمياً ودولياً عبدالله بن زايد يبحث تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي إقليمياً ودولياً

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة أمس إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض سموه والضيف عدداً من القضايا والمواضيع ذات الصلة بدعم وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية العمل الإسلامي المشترك ودعم دولة الإمارات لدور المنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.

من ناحيته أطلع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على نشاطات المنظمة وخطط تطويرها إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على العالم الإسلامي والدول الأعضاء.. مشيدا بدعم دولة الإمارات للمنظمة وأنشطتها.

حضر اللقاء الدكتور طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية.

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