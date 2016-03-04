سعود بن صقر: القيادة حريصة على دعم وتحديث خدمات «الداخلية»

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمتابعة ودعم وزارة الداخلية وتحديث خدماتها وجهودها المخلصة في العمل لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشاد سموه - خلال زيارته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لتقييم الأداء العام للشرطة خلال العام المنصرم 2015 - بالتطور الكبير الذي تشهده القيادة العامة. موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الخدمية، وتحسين جودة الأداء للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات، وتقديم خدمات شرطية متميزة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموهما اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وعدد كبير من مديري الإدارات العامة للقيادة، وكبار ضباط شرطة رأس الخيمة.

وعقب مراسم الاستقبال، توجه سموه إلى قاعة الاجتماعات الكبرى، حيث قدم القائد العام لشرطة رأس الخيمة شرحاً مفصلاً عن إنجازات الشرطة خلال عام 2015.

استراتيجية

واطلع سموه على استراتيجية شرطة رأس الخيمة ومشاريعها المستقبلية التي تركز على تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة العامة وعلى الأرواح والأعراض والممتلكات، وضبط أمن الطريق بفعالية عالية.

واستمع سموه لشرح مفصل عن تجهيزات قسم المهام الخاصة واستراتيجيته، والتطورات الحديثة التي يشهدها القسم وكادره البشري.

وزار سموه مبنى الشهيد طارق الشحي التابع لمعهد تدريب الشرطة، حيث افتتح سموه المبنى بصفة رسمية، حيث صادف الافتتاح الثالث من مارس الذكرى السنوية لاستشهاده، رحمه الله، في البحرين.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، قد زار مركز شرطة المعمورة الشامل، وكان في استقبال سموهما كبار ضباط المركز، يتقدمهم القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

تجارب

اطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على مكتب النيابة العامة في المركز، وتعرف إلى نماذج من التجارب المميزة التي قامت بها النيابة في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وأنواعها، وكيفية التعامل مع مختلف القضايا، مشيداً سموه بتعاون كل الجهات المتمثلة في قطاع الشرطة والنيابة العامة، لتقديم أجود الخدمات للمتعاملين على مختلف شرائحهم.